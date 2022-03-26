«أنا وأختى الكبيرة».. كتاب جديد للسيناريست وكاتبة الأطفال سمر طاهر

أصدرت دار عالية للنشر والتوزيع كتاب جديد للمؤلفة سمر طاهر، بعنوان "أنا وأختي الكبيرة"، والكتاب مناسب للأطفال من سن أربع سنوات.

ويتناول الكتاب فكرة الأخوّة والعلاقات الأسرية بطريقة مناسبة للصغار، فهو يحكي قصة الطفل الأصغر الذي يعتمد على شقيقته الكبرى في العديد من الأمور، ويعتبرها صديقته الوحيدة، لكنه يتعرض لمشكلة صغيرة بعد أن يعرف أن شقيقته على وشك السفر في رحلة مدرسية لعدة أسابيع.

وتدور أحداث القصة حول تأقلم البطل تدريجيًا وتتحول مشاعره من الغضب على شقيقته، إلى تعلم الاعتماد على النفس، بطريقة تناسب المرحلة العمرية المستهدفة.

وتقول سمر طاهر: "الكتاب كما يشير عنوانه يتناول العلاقة بين الشقيق وشقيقته الكبرى، لكنه يناقش بشكل غير مباشر عدد من القيم المهمة مثل الاستقلالية، وأهمية تكوين الصداقات والبحث عن هوايات ملائمة، واحترام أولويات الآخرين، وكذلك أهمية التخطيط داخل الأسرة، وهي أفكار مهمة لكن يتم عرضها من خلال قصة بسيطة تلائم مفردات ومعارف الطفل".

وأصدرت “طاهر” عددا من الكتب لنفس المرحلة العمرية مع دور نشر مصرية وعربية، كما فازت بجائزة ساويرس الثقافية في العام الماضي.

"أنا وأختي الكبيرة" من رسوم نعمة زيدان، وهي رسامة مصرية شابة تخصصت في مجال رسوم الأطفال من خلال الكتب الموجهة للصغار، وكذلك مجلات الأطفال المصرية والعربية، كما فازت مؤخرا بجائزة أفضل رسوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن قصة "حفل تنكري".

من هي سمر طاهر؟

فنانة تشكيلية مصرية، نالت ورُشحت لعدد من الجوائز في مصر وخارجها، كما شاركت في عدد من الورش والمعارض الدولية الكبرى في مجال أدب الطفل.

صدر لها من قبل سلسلة (حكايات ليلى)، وكذلك سلسلة (أحلم أن أكون) والتي تتناول المهن والوظائف، التي نُشرت في بيروت ورشحت بعض عناوينها لجوائز عربية كبرى، وغيرها من السلاسل.

وشاركت “سمر” مؤخرًا، في كتابة عدد كبير من الأعمال الدرامية، ونالت جائزة ساويرس الثقافية فئة أفضل سيناريو عن فيلمها "النزيل"، كما أدرجت قصتها "لسبب واحد بسيط" ضمن القائمة القصيرة لجائزة اتصالات الإماراتية.

كما نشرت كتاب مصور تحت عنوان "متعة الإبحار إلى هناك" وهو كتاب من أدب الرحلات، وتعمل الآن على مجموعة قصصية جديدة، وصدر لها ايضًا قصة (أنا مهتمة بالسماء) من رسوم الفنانة المصرية (بسنت داود).