«التحرير» يناقش الأبعاد الاقتصادية للأزمة الروسية– الأوكرانية

ينظم مركز التحرير للدراسات والبحوث بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة، في الخامسة مساء بعد غد الإثنين، حلقة نقاشية بعنوان "الأزمة الروسية – الأوكرانية (2). قراءة في الأبعاد الاقتصادية"، ويشارك فيها الدكتور عادل مهني أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأوروبية بباريس، والخبير البحري القبطان صلاح حجازي، والدكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية - الصينية، والخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، والدكتور شاهيناز كريم أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس.

وقال عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، إن الحلقة النقاشية تستهدف تحليل الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية والبيئية الإقليمية والدولية والسيناريوهات المتوقعة للأزمة وتداعياتها في مختلف المجالات.

وأضاف الأزرق أن الحلقة النقاشية ستتناول العديد من المحاور من بينها تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد الدولي والتجمعات الاقتصادية الكبرى خاصة الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين G20، وغيرها من التجمعات الاقتصادية.

كما ستتناول تأثير الأزمة على حركة الملاحة العالمية وتهديداتها لحركة التجارة العالمية، وكذلك تأثيرها على مصادر الطاقة العالمية وخطوط الغاز والنفط، والفرص والتحديات التي يمكن أن تواجهها المنطقة.

وأشار الأزرق إلى أن الأزمة الروسية – الأوكرانية تعد من أكثر الأزمات تعقيدا وتأثيرا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على نطاق واسع إقليميا ودوليا، ويمكن أن يكون لها تأثيراتها المختلفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية.

ولفت رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، أن ما يزيد من تفاقم الأزمة وتشابكها اعتبار أوكرانيا من نقاط التماس القليلة بين الشرق والغرب، وتأثر الأزمة بالأبعاد التاريخية والصراع بين الشرق والغرب، الأمر الذي يتطلب دراسات ومناقشات معمقة وموسعة تتناول كافة أبعاد الأزمة وتداخلاتها وتشابكاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ظل المتغيرات التي يمكن أن يتعرض لها النظام الدولي حاليا ومستقبليا.

وستتناول الحلقة النقاشية التي ينظمها مركز التحرير للدراسات والبحوث بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة الأبعاد البيئية للأزمة، وكذلك إمكانية استخدام أسلحة بيولوجية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاديات العالمية والإقليمية.

مركز التحرير في سطور

مركز التحرير للدراسات والبحوث السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الدولية وخاصة مايتعلق بالصين وتفاعلاتها الدولية، يعد أول مركز عربي متخصص للدراسات الاستراتيجية والدولية الصينية، والتفاعلات الصينية الإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

أما عن عماد الأزرق فهو كاتب صحفي وباحث متخصص في الدراسات الصينية ورئيس مركز التحرير للدراسات الاستراتيجية والدولية الصينية.

وبيت الحكمة تأسست بالدول العربية والصين تباعا منذ عام 2011 بهدف العمل على بناء جسر تعاون ثقافي إنساني حقيقي وعادل بين الشرق والشرق، وأن تربط من خلال الثقافة ومنتجاتها ووسائلها المختلفة. وتتعاون بيت الحكمة مع أكبر كيانات النشر والثقافة بالمنطقة العربية.