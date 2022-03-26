السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان يفتتح معرض منتجات المشغولات اليدوية للفتيات بالأقصر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات، فى إطار جولته لمحافظة الأقصر، وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور عبده هاشم مدير المديرية، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

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وأثنى الوزير على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات فى السوق المحلى والعالمي والطلب المتزايد عليها، موجهاً الفتيات للإهتمام لتلك الصناعة وتدريب الفتيات الأخرى على تلك المهنة المهمة خاصة فى ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء وظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية أمل مصر فى الفترات المقبلة.

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كما وجه مديرية القوى العاملة بتسجيل بيانات الفتيات المشاركين فى المعرض، لبدء توفير المساعدات لهم، سواء بتوفير فرص عمل لهم فى شركات القطاع الخاص، أو بعمل مشروع صغير لهم بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجههم في بداية مشروعاتهم الخاصة.

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وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، سلم وبرفقته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

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كما سلم الوزير ونائب المحافظ، 50 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان معرض منتجات المشغولات اليدوية وثائق التأمين التكافلي وظائف المستقبل حياة كريمه

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