السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ ناعيًا رجائى عطية: فقدنا رجلًا فذًا من رجالات القانون

رجائي عطية
رجائي عطية

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رجائي عطية نقيب المحامين وعضو مجلس الشورى الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

 وقال عبدالرازق: «فقدنا رجلًا فذًا من رجالات القانون قدم الكثير لبلاده وأثرى الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته الحافلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وتقام صلاة الجنازة على نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، عقب صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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