نقيب المحامين بمطروح عن رجائي عطية: المحاماة فقدت رجل قانون وفقيه من الدرجة الأولى

تقدمت نقابة محامين مطروح الفرعية، برئاسة المستشار عادل العبد نقيب محامين مطروح بخالص العزاء إلى أسرة نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية وذلك عقب وفاته داخل محكمة جنوب الجيزة الكلية للدفاع عن 9 من المحامين.

وقال المستشار عادل العبد نقيب محامين مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، إن نقيب محامين مصر توفي عقب وصوله إلى محكمة الجيزة لمباشرة عمله ونظر قضية متهم فيها أعضاء نقابة فرعية وأعضاء النقابة العامة، مؤكدا أن المحاماة فقدت رجل قانون وفقيه من الدرجة الأولى فقد كان محاميا بارعا أثرى مهنة المحاماة بالعديد من المؤلفات القانونية التي ينهل منها المحامين.

وأضاف أبو اليزيد رمضان أحد محامين مطروح خلال حديثه لـ"الدستور" أن نقيب محامين مصر رجائي عطية توفي عقب وصوله لمحكمة جنوب الجيزة الكلية للدفاع عن محامين الجيزة الـ9 المتهمين بإهانة القضاء في القضية رقم 12744 لسنة 2017 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 6008 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة.

وتابع أبو اليزيد رمضان أنه ينعي نقيب محامين مصر الذي لقي ربه بعد عمل نقابي استمر لمده عامين " ربنا يرحمه وانا لله وانا اليه راجعون ".

وأوضح هاني القناشي عضو شباب محامين مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، أنه ينعي رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي توفي صباح اليوم في محكمة الجيزة " ربنا يرحمه.. لم يكمل مسيرة العطاء ".

وأكد حاتم القاضي احد محامين مطروح لـ"الدستور" ان نقيب محامين مصر رجائي عطية توفي عقب وصوله إلى المحكمة لتأدية مهام عمله والدفاع عن بعض محامين الجيزة في قضيتهم الشهيرة "كان يقوم بتأدية مهام عمله حتي اخر لحظة في حياته.. نحتسبه عند الله من الشهداء".