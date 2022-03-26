السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقيب المحامين بمطروح عن رجائي عطية: المحاماة فقدت رجل قانون وفقيه من الدرجة الأولى

رجائي عطية
رجائي عطية

تقدمت نقابة محامين مطروح الفرعية، برئاسة المستشار عادل العبد نقيب محامين مطروح بخالص العزاء إلى أسرة نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية وذلك عقب وفاته داخل محكمة جنوب الجيزة الكلية للدفاع عن 9 من المحامين.

وقال المستشار عادل العبد نقيب محامين مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، إن نقيب محامين مصر توفي عقب وصوله إلى محكمة الجيزة لمباشرة عمله ونظر قضية متهم فيها أعضاء نقابة فرعية وأعضاء النقابة العامة، مؤكدا أن المحاماة فقدت رجل قانون وفقيه من الدرجة الأولى فقد كان محاميا بارعا أثرى مهنة المحاماة بالعديد من المؤلفات القانونية التي ينهل منها المحامين.

وأضاف أبو اليزيد رمضان أحد محامين مطروح خلال حديثه لـ"الدستور" أن نقيب محامين مصر رجائي عطية توفي عقب وصوله لمحكمة جنوب الجيزة الكلية للدفاع عن محامين الجيزة الـ9 المتهمين بإهانة القضاء في القضية رقم 12744 لسنة 2017 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 6008 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة.  

وتابع أبو اليزيد رمضان أنه ينعي نقيب محامين مصر الذي لقي ربه بعد عمل نقابي استمر لمده عامين " ربنا يرحمه وانا لله وانا اليه راجعون ".

وأوضح هاني القناشي عضو شباب محامين مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، أنه ينعي رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي توفي صباح اليوم في محكمة الجيزة " ربنا يرحمه.. لم يكمل مسيرة العطاء ".

وأكد حاتم القاضي احد محامين مطروح لـ"الدستور" ان نقيب محامين مصر رجائي عطية توفي عقب وصوله إلى المحكمة لتأدية مهام عمله والدفاع عن بعض محامين الجيزة في قضيتهم الشهيرة "كان يقوم بتأدية مهام عمله حتي اخر لحظة في حياته.. نحتسبه عند الله من الشهداء".

نقيب المحامين محكمة الجنايات مطروح ,رجائي عطية محامو مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

كواليس وفاة رجائي عطية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات الجيزة

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

تفاصيل القضية الأخيرة لرجائي عطية نقيب المحامين قبل وفاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية