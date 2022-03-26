السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق وربة منزل لحيازتهما مخدرات وسلاح ناري بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق وربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 27843 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام  المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ضبط كل من " محمد. ن . م" 24 عاما سائق، ومقيم بدائرة المركز، و " نهاد . ص . س " 23 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أبو حماد، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار ، ومخدر الأفيون والحشيش بقصد التعاطي، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص من الجهات المختصة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق المستشار أحمد سليمان الجمل مركز بلبيس مواد مخدرة المشدد 6 سنوات

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