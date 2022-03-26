السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على بطاقة الرقم القومى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر محكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في  قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي. 

كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، قد نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية، المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

 

 

 

 

القضاء الادارى بمجلس الدولة إثبات التبرع بالأعضاء البشرية الرقم القومى

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على هامش الأزمة

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