«شينخوا»: مصر تطلق مبادرات تخفيفاً على المواطنين من أعباء ارتفاع الأسعار

أبرزت وكالة شينخوا الصينية في تقرير لها مبادرات الحكومة من أجل تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين حيث قالت الوكالة إن الحكومة تطلق العديد من المبادرات لطرح سلع غذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة للغاية لاسيما قبل شهر رمضان.

وقالت الوكالة: لقد شهد مركز المعارض في مدينة القاهرة توافدا كبيرا من قبل المواطنين شراء السلع الغذائية بخصومات برعاية الحكومة لتخفيف ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك وسط لافتات كتب عليها "أهلا رمضان" باللغة العربية وملصقات تظهر فوانيس رمضان.

وتابعت الوكالة: “توفر الأكشاك في معرض السلع الغذائية مختلف المنتجات الغذائية وبأسعار مخفضة للغاية ما بين زيت الطهي والأرز والمعكرونة واللحوم والدجاج والخضروات والفواكه والمكسرات وغيرها من السلع”.

وافتتح المعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 24 مارس وسيستمر حتى نهاية الشهر، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، خاصة في ظل التأثير العالمي المستمر للأزمة للروسية الأوكرانية.