السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى يابانى يتحدث عن خطر الاصطدام مع روسيا فى «جزر كوريل»

البرلمان الياباني
البرلمان الياباني

قال مونيو سوزوكي عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، إن إلغاء المفاوضات مع روسيا حول جزر كوريل وإبرام معاهدة سلام قد ينتهي بصدام بين البلدين بسبب زيادة نفوذ واشنطن على طوكيو.

 

وأضاف البرلماني الياباني، في مقابلة مع مجلة Shukan Gendai: "بعد توقف المفاوضات حول معاهدة سلام مع روسيا والمناطق الشمالية، قد يزداد التأثير الأمريكي على اليابان لتصطدم في النهاية مع روسيا".

 

وخلال ذلك، اعترف سوزوكي بأن تصرفات موسكو ناجمة عن العقوبات من جانب طوكيو، وشدد على أنه سيكون من مصلحة بلاده انتهاج سياسة تسمح بالحفاظ على الحوار والدفاع عن موقفها أمام الولايات المتحدة وأمام روسيا.

روسيا روسي خطر برلماني ياباني برلمان الكوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

من الفنانة التى قال عنها يوسف شاهين «محمود مليجى الستات»؟

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

إصابة 11 شخصا فى حادث مرورى بالقليوبية

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 26-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

مدفيديف يعلق على احتمال تكرار التخلف عن السداد لعام 1998

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية