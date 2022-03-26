السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يواجه شى بسبب دعم الصين لروسيا فى أوكرانيا

جونسون
جونسون

واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الصيني شي جينبينج في مناقشة "صريحة وواضحة" بشأن الوضع في أوكرانيا وسط مخاوف بين القوى الغربية إزاء موقف بكين من الصراع، حسبما قالت الحكومة البريطانية.
 

وجاء الاتصال في الوقت الذي حث فيه قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الصين على "الامتناع" عن دعم الجهود الحربية الروسية والكف عن أي أعمال تساعد في التحايل على العقوبات.
 

وفي قراءة موجزة، في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي استمر 50 دقيقة، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الزعيمين ناقشا "مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك" بما في ذلك الموقف في أوكرانيا.
 

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث قوله "لقد كانت محادثة صادقة وواضحة. لقد اتفقا على التحدث ثانية قريبا".

روسيا أوكرانيا بوريس جونسون الصين جونسون روسي روس

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