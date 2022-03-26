السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الشاعر عبده الزراع يحصد أعلي الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الكتاب

الشاعر عبده الزراع
الشاعر عبده الزراع

أسفرت  نتائج فرز انتخابات اتحاد كتاب مصر، عن فوز الكاتب عبده الزراع بالمركز الأول، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة اتحاد كتاب مصر، وذلك بحصوله علي ( ٢٧١ ) صوتا من أصوات الناخبين من الكتاب والأدباء. والتي جرت أمس الجمعة، بين ستين مرشحا من أعضاء الجمعية العمومية، علي خمسة عشر مقعدا.

وجاء في الترتيب الثاني الكاتب عاطف الجندي بمجمل أصوات بلغ ٢٦٩ صوتا وتلاه الكاتب محمد المخزنجي بحصوله علي ٢٤٩ صوت ثم الكاتب الشاعر أحمد فضل شبلول وحصل علي ٢٤١ صوت ــ الشاعر جابر بسيوني وحصل علي ٢٣٧ صوت ــ والكاتب خليل الجيزاوي ٢٢٥ صوت ــ الكاتب حمدي شتا ٢٠٥ صوت ــ الكاتب مصطفي مقلد ١٩٩ صوت ــ الكاتبة هدي عطية وحصلت علي ١٩٧ صوت ــ الكاتبة فاتن متولي وحصلت علي ١٩٣ صوت ــ الكاتبة رشا الخطيب وفازت بـ ١٩٢ صوت ــ الكاتبة مني ماهر وفازت بــ ١٧١ صوت ــ الكاتب مصباح المهدي وفاز بــ ١٧١ صوت ــ الشاعر ناصر دويدار وحصل علي ١٦٤ صوت ــ الكاتب الجميلي أحمد وحصل علي ١٦٣ صوت.

 

ومن جانبه قال الكاتب عبده الزراع، في منشور له عبد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  بثقة زملائي أعضاء الجمعية العمومية ومحبتهم نجحت نجاحا مشرفا.. وحصلت على المركز الأول بعدد أصوات (٢٧١) صوتا، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة اتحاد كتاب مصر، وهذا النجاح أكبر رد لاعتباري وسط الحروب الرخيصة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.
 

لذا أشكر كل زميلة وزميل تجشما مشاق السفر وجاء ليمنحنى صوته.. فمحبتكم تطوق عنقي.. ومدين لكم بالكثير.. وألف مليون مبروك لزملائي الفائزين بعضوية المجلس.. وهارد لك لزملائي الذين لم يحالفهم الحظ.. داعيا الله أن يوفقوا في المرات القادمة فهم جميعا يستحقون.. وأتمنى من الله العلي القدير.. أن يوفقني لأداء الأمانة لخدمة الصالح العام.. وخدمة أعضاء النقابة.

نتيجة انتخابات اتحاد الكتاب
نتيجة انتخابات اتحاد الكتاب
الشاعر عبده الزراع يحصد أعلي الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الكتاب أعضاء الجمعية العمومية

مواد متعلقة

أندريه شديد وداليدا.. كيف جمع يوسف شاهين بين نجمتين في الأدب والفن؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

القصة الكاملة لمصرع مشجع وإصابة 9 قبل مباراة مصر والسنغال

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

«شبيغل»: مناورة بوتين أثارت الهلع فى أسواق الطاقة الغربية

روسيا وأوكرانيا يتنافسان فى تدمير أكبر السفن البحرية

التفاصيل الكاملة لضبط نجل الفنانة أصالة بتهمة حيازة مخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية