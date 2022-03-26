الشاعر عبده الزراع يحصد أعلي الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الكتاب

أسفرت نتائج فرز انتخابات اتحاد كتاب مصر، عن فوز الكاتب عبده الزراع بالمركز الأول، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة اتحاد كتاب مصر، وذلك بحصوله علي ( ٢٧١ ) صوتا من أصوات الناخبين من الكتاب والأدباء. والتي جرت أمس الجمعة، بين ستين مرشحا من أعضاء الجمعية العمومية، علي خمسة عشر مقعدا.

وجاء في الترتيب الثاني الكاتب عاطف الجندي بمجمل أصوات بلغ ٢٦٩ صوتا وتلاه الكاتب محمد المخزنجي بحصوله علي ٢٤٩ صوت ثم الكاتب الشاعر أحمد فضل شبلول وحصل علي ٢٤١ صوت ــ الشاعر جابر بسيوني وحصل علي ٢٣٧ صوت ــ والكاتب خليل الجيزاوي ٢٢٥ صوت ــ الكاتب حمدي شتا ٢٠٥ صوت ــ الكاتب مصطفي مقلد ١٩٩ صوت ــ الكاتبة هدي عطية وحصلت علي ١٩٧ صوت ــ الكاتبة فاتن متولي وحصلت علي ١٩٣ صوت ــ الكاتبة رشا الخطيب وفازت بـ ١٩٢ صوت ــ الكاتبة مني ماهر وفازت بــ ١٧١ صوت ــ الكاتب مصباح المهدي وفاز بــ ١٧١ صوت ــ الشاعر ناصر دويدار وحصل علي ١٦٤ صوت ــ الكاتب الجميلي أحمد وحصل علي ١٦٣ صوت.

ومن جانبه قال الكاتب عبده الزراع، في منشور له عبد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بثقة زملائي أعضاء الجمعية العمومية ومحبتهم نجحت نجاحا مشرفا.. وحصلت على المركز الأول بعدد أصوات (٢٧١) صوتا، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة اتحاد كتاب مصر، وهذا النجاح أكبر رد لاعتباري وسط الحروب الرخيصة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.



لذا أشكر كل زميلة وزميل تجشما مشاق السفر وجاء ليمنحنى صوته.. فمحبتكم تطوق عنقي.. ومدين لكم بالكثير.. وألف مليون مبروك لزملائي الفائزين بعضوية المجلس.. وهارد لك لزملائي الذين لم يحالفهم الحظ.. داعيا الله أن يوفقوا في المرات القادمة فهم جميعا يستحقون.. وأتمنى من الله العلي القدير.. أن يوفقني لأداء الأمانة لخدمة الصالح العام.. وخدمة أعضاء النقابة.