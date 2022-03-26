الجزائر تشارك فى النسخة العشرين لمنتدى الدوحة لبحث ملفات الاستثمار والهجرة

تشارك الجزائر في النسخة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، الذي ينطلق، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية، ويستمر على مدار يومين؛ تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد".



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية- في بيان، اليوم- أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يشارك في هذا المنتدى بدعوة من الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر.



وسيجمع هذا المنتدى الفكري مجموعة من رجال السياسة والمفكرين وصناع القرار على المستوى العالمي؛ للتطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالحوكمة العالمية والتحديات، التي يواجهها القانون الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية.



كما يضم هذا المنتدى الأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني في السياق العالمي المعاصر، بغية بلورة تصورات جديدة ومستحدثة كفيلة بمواكبة التوجهات الجيوسياسية الجديدة، ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.



وسيناقش المشاركون أبرز القضايا والأزمات السياسية والأمنية على الصعيدين المحلي والدولي، فضلا عن ملفات الطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصحة والمناخ واللاجئين والهجرة.