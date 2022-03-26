التفاصيل الكاملة لضبط نجل الفنانة أصالة بتهمة حيازة مخدرات

سيطرت حالة من الجدل مع انتشار أخبار عن القبض على خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، بتهمة حيازة مواد مخدرة ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول الواقعة.

مصدر قضائي يوضح حقيقة الأمر

قال مصدر قضائي إن قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، منذ يومين، قرر إخلاه سبيل خالد الذهبي نجل الفنان أصالة، بكفالة مالية على ذمة القضية، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة داخل مطار القاهرة وذلك أثناء عودته من الخارج.

تفاصيل القبض عليه

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من المواد المخدرة أثناء عودته من خارج البلاد، وبفحصه تبين بأنه نجل الفنانة أصاله وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس «الذهبي» احتياطيًا

وكانت قد قررت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة، حتى تم إخلاء سبيله.

حفل زفاف ابنة أصالة بحضور خالد الذهبي

وتحتفل الفنانة أصالة، الجمعة، بحفل رفاف ابنتها شام الذهبي بحضور عائلتها وتم إجراء جلسات تصوير حضرها ابنائها الثلاثة بينهم خالد الذهبي ، عقب إخلاء سبيله، وسط عدد كبير من نجوم الفن.

حفل زفاف نجلة أصالة