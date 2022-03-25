الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

خالد جلال ناعيًا أحمد حلاوة: فقدنا أستاذا مسرحيا كبيرا

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 73 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إننا فقدنا رمزا من رموز الفن، وأستاذا مسرحيا كبيرا نجح كأكاديمي فى التدريس بكلية الآداب قسم المسرح، وتخريج العديد من الأجيال التى تميزت فى المسرح والسينما والتليفزيون، رحم الله الفنان الدكتور أحمد حلاوة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

يشار إلى أن الفنان أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، وحصل حلاوة على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا عام 1994.

 تولى الدكتور أحمد حلاوة عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية، عمل مخرجاً متميزاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة عام 1994.

شارك في العديد من المسلسلات منها "الاختيار٢، نيلى وشريهان، ساحرة الجنوب، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، أهل كايرو، ضل راجل، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي، محمد سول الله ج٢"، وفى المسرح نذكر من مشاركاته " طرائيعو، دستور يا أسيادنا، إيزيس، محترم لمدة شهر، كلام فارغ"،  ومن الأفلام التى شارك فيها " عسل أبيض، شياطين المدينة، أرملة رجل حى، سامى أكسيد الكربون، حرامية فى تيلاند، قيدت ضد مجهول، الجوازة دة مش لازم تتم"، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.

المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى الفنان الدكتور أحمد حلاوة أحمد حلاوة فيروس كورونا الإنتاج الثقافي

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