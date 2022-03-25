الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأعلام ترفرف والصافرات تدوي في محيط الاستاد قبل مباراة مصر والسنغال

توافد الجماهير
توافد الجماهير

شهد محيط استاد القاهرة الدولي منذ ظهر اليوم الجمعة وحتى هذه اللحظة زحاما شديدا حيث توافد الآلاف من الجماهير المصرية لتشجيع المنتخب الوطني في لقائه اليوم أمام منتخب السنغال في مباراة الذهاب للمرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم  قطر 2022.

ورصدت عدسة «الدستور» في بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» الزحف الجماهيري على الاستاد لمؤازرة المنتخب الوطني وتحقيق حلم الصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الصعود في النسخة الماضية روسيا 2018.

وبدأت الأعلام المصرية ترفرف في محيط الاستاد كما دوت والصافرات قبل دقائق من انطلاق المباراة.

كما تواجد باعة الأعلام والصافرات حول الإستاد في ظل تواجد عدد غفير بمختلف الفئات العمرية وخطف رسم علم مصر على وجوه الأطفال بسماتهم، كما اصطف الجماهير أمام بوابات الدخول منذ وقت باكر من اليوم.

ويدير مباراة اليوم بين منتخبي مصر والسنغال تحكيميا الطاقم التحكيمي الكونغولي بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالي بابو تراوري كحكم رائع، و سيتواجد في تقنية الفيديو (الفار): ماركو دي بيلو (إيطاليا) حكم مساعد فار: باولو فاليري (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

وواجه منتخبي مصر السنغال  14 مرة سابقة كان للمنتخب المصري التفوق في  7 مباريات، بينما خسر 5 مباريات، والتعادل في مباراتين.‏

وكان آخر مواجهة بين المنتخبين في الشهر الماضي في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون والتي خسر منتخبنا الوطني فيها اللقب بضربات الترجيح، ما يؤكد أهمية مباراة اليوم ويجعلها مباراة ثأرية ترد اعتبار الفراعنة.

المنتخب منتخب السنغال مباراة الذهاب لكأس العالم الدستور الصعود الاعلام المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

مباراة مصر والسنغال.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

دون أعباء.. خبراء: «تمويل صندوق النقد» يحافظ على مكتسبات الاقتصاد منذ 2016

حملت من عمها قبل زواجها بشهرين.. فتاة المنوفية تتحدث لـ«الدستور» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

الأعلام تزين شوارع المحروسة قبل مباراة مصر والسنغال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية