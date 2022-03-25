الأعلام ترفرف والصافرات تدوي في محيط الاستاد قبل مباراة مصر والسنغال

شهد محيط استاد القاهرة الدولي منذ ظهر اليوم الجمعة وحتى هذه اللحظة زحاما شديدا حيث توافد الآلاف من الجماهير المصرية لتشجيع المنتخب الوطني في لقائه اليوم أمام منتخب السنغال في مباراة الذهاب للمرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ورصدت عدسة «الدستور» في بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» الزحف الجماهيري على الاستاد لمؤازرة المنتخب الوطني وتحقيق حلم الصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الصعود في النسخة الماضية روسيا 2018.

وبدأت الأعلام المصرية ترفرف في محيط الاستاد كما دوت والصافرات قبل دقائق من انطلاق المباراة.

كما تواجد باعة الأعلام والصافرات حول الإستاد في ظل تواجد عدد غفير بمختلف الفئات العمرية وخطف رسم علم مصر على وجوه الأطفال بسماتهم، كما اصطف الجماهير أمام بوابات الدخول منذ وقت باكر من اليوم.

ويدير مباراة اليوم بين منتخبي مصر والسنغال تحكيميا الطاقم التحكيمي الكونغولي بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالي بابو تراوري كحكم رائع، و سيتواجد في تقنية الفيديو (الفار): ماركو دي بيلو (إيطاليا) حكم مساعد فار: باولو فاليري (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

وواجه منتخبي مصر السنغال 14 مرة سابقة كان للمنتخب المصري التفوق في 7 مباريات، بينما خسر 5 مباريات، والتعادل في مباراتين.‏

وكان آخر مواجهة بين المنتخبين في الشهر الماضي في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون والتي خسر منتخبنا الوطني فيها اللقب بضربات الترجيح، ما يؤكد أهمية مباراة اليوم ويجعلها مباراة ثأرية ترد اعتبار الفراعنة.