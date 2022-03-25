الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يشارك فى اجتماع وزراء الصحة بدول الإيقاد

السفير مجدي أحمد
السفير مجدي أحمد مفضل

شارك السودان اليوم الجمعة، في الاجتماع الثالث عشر للجنة الإيقاد الوزارية للصحة التي عقدت بمدينة ممبسا الكينية، وركز على قضايا صحة اللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمهاجرين عبر الحدود.

وتطرق السفير مجدي أحمد مفضل، مدير إدارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية السودانية، إنابة عن  وزير الصحة في كلمته إنابة عن رئيس المجلس الوزاري للإيقاد للآثار السلبية للحرب في أوكرانيا على دول الإيقاد خاصة ما يلي ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والمواد الغذائية وما يتبعها من ضغوط تضخمية وآثار سلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، بجانب تحول اهتمام الشركاء الدوليين لقضايا اللاجئين الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

داعيًا الشركاء الدوليين، للأخذ في الاعتبار خصوصية منطقة الإيقاد ومعاناة بعض دولها من النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي، إضافة لتداعيات الجفاف والتصحر والجراد الصحراوي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي والصحة.

 من ناحية أخرى، دعا السفير مجدي مفضل في كلمته باسم وفد السودان الشركاء الإقليميين والدوليين لزيادة دعمهم لقطاع الصحة آخذين في الاعتبار أثر عدم الاستقرار السياسي على النظام الصحي في البلاد، وتصدر السودان لقائمة الدول المستضيفة للاجئين في إقليم الإيقاد، كما دعاهم لدعم سياسة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة والمهاجرين عبر الحدود.

 وأكد في هذا الصدد استعداد السودان لتعزيز التعاون مع دول الإيقاد والشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة في مجال الصحة، وأشار لاستعداد حكومة السودان للتعاون مع الإيقاد، من أجل الإسراع بإنشاء المركز الإقليمي للاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها، والمزمع إنشاؤه بالخرطوم.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري اعتمد في ختام أعماله إعلانًا حول تعزيز التعاون الإقليمي في مجال صحة اللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة، وسبق الاجتماع الدوري لخبراء  الصحة بدول الإيقاد ترأسته الدكتورة عابدة حاكم مديرة إدارة التخطيط والسياسات بوزارة الصحة الاتحادية.

 

السودان الإيقاد اللاجئين صحة اللاجئين المهاجرين الخارجية السودانية

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