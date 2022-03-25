3 تعديلات فى تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

أجرى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 3 تبديلات في تشكيل المنتخب الأساسي الذي خاض نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

وتنطلق مباراة مصر ضد السنغال في التاسعة والنصف مساءً،على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري، في العاصمة السنغالية "داكار".

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد.

وأصدرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بيانا رسميا اليوم للإعلان عن استخدام تقنية الفيديو VAR في مباراة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كما أكد موتسيبي في البيان الصادر، أنه سيتم استخدام تقنية الفيديو في جميع مباريات التصفيات الإفريقية بين 25 و29 مارس 2022.

وكانت اللجنة التنفيذية قد عقدت اجتماعا، اليوم، لمناقشة المسابقات المقبلة بما في ذلك تصفيات كأس العالم FIFA 2022، نهاية هذا الأسبوع.