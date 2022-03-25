محافظ القليوبية يتابع استعدادات نقل الركاب من محطة شبرا الخيمة للمحطات الأخرى

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال انتظام وتواجد الأتوبيسات والميني باص التي وفرتها المحافظة أمام محطة قطار شبرا الخيمة استعدادًا لنقل الركاب إلى المحطات الأخرى داخل القاهرة والقليوبية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عن اختصار وصول وقيام قطارات‎ الوجه البحري (الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية- المختلطة- تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة، مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلي وإلى محطة القاهرة، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 25/3/2022‏، وذلك للانتهاء من أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك.

وأكد المحافظ، أن المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال الركاب ونقلهم من خلال وسائل المواصلات التي تم توفيرها بالتنسيق مع مشروع المواقف والسرفيس التابع للمحافظة وهيئة النقل العام بهذا الشأن

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم توفير 30 أتوبيس ميني باص تابعًا للمحافظة بالإضافة إلى خطوط الميكروباص الموجودة على خط شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع هيئة النقل العام تم توفير عدد 30 "أتوبيس" كبيرًا سعة 52 راكبًا، كما أعلنت المحافظة والهيئة استعدادهما للدفع بأي عدد من السيارات إذا استدعى الأمر ذلك.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع إدارة المرور للتواجد بشكل مستمر أمام محطة شبرا الخيمة للعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لمنع أي تكدسات مرورية بميدان المؤسسة، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف تتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.