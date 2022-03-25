الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد توقف أسابيع.. عودة الطيران الروسى للمطارات المصرية 7 أبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، تسيير رحلات جوية منتظمة إلى مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 7 أبريل وحتى 31 مايو المقبل، بعد توقف عدة أسابيع على خليفة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في وقف الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو. 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، ستبدأ تسيير الرحلات الجوية من العاصمة موسكو إلى مطار القاهرة، على طائراتها من طراز «سوخوي»، لتكون بديلًا لشركة «إيروفلوت» الروسية، التي أوقفت رحلاتها الجوية بشكل مؤقت إلى القاهرة في 8 مارس الجاري.
 

وأوضحت المصادر أن مطار القاهرة تلقى خطابا من شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، ببدء تسيير الرحلات الجوية اعتبارا من الشهر المقبل، في الوقت الذي كانت «إيروفلوت» الروسية قد أعلنت وقف رحلاتها إلى القاهرة حتى نهاية أبريل، لحين تحسن الأوضاع.
 

وبحسب جداول التشغيل بمطار القاهرة الدولي، لشركة الطيران الروسية «إيروفلوت، فإنها كانت تسير 5 رحلات منتظمة أسبوعيا بين موسكو والقاهرة، حتى قرار السلطات الروسية بالإغلاق مطلع مارس الجاري، على خلفية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

القاهرة وموسكو طيران روسيا للمطارات المصرية الحرب الروسية الأوكرانية الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو العاصمة موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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