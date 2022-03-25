تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 18 مارس إلى 25 مارس، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 19 مارس

- وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير البترول الأسبق المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد يكرمان الأمهات المثاليات في إطار احتفالات النادي "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

- استكمالا لجهود إجلاء وعودة المصريين بأوكرانيا إلى البلاد، الهلال الأحمر المصري يفتتح أول نقطة خدمات إغاثية في دولة بولندا في معبر" مديكا".

- حملة "أنت أقوى من المخدرات الذي ينفذها "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحصل على المركز الثالث دولياً في مسابقة "دبي لينكس العالمية" وتتوج بالميدالية البرونزية باعتبارها تقديراً لإبداعها وتأثيرها على الشباب.

الأحد 20 مارس

• وزيرة التضامن تجتمع مع السيد رئيس الجمهورية بشأن جهود الدولة لمواجهة تداعيات التقلبات الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والرئيس يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% وإنفاذ الزيادة من إبريل 2022 وضم 430 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”.

- التضامن الاجتماعي تصدر بيانا تصحيحياً بشأن خبر إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة، وتوضح إنها قضية قديمة منذ 2018 والتضامن هي من قامت بالإبلاغ عنها ومحاسبة المسئولين.

- وزيرة التضامن تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 في 27 محافظة بالإضافة إلى فئات شهداء الجيش والشرطة، الإعاقةـ والتمكين الاقتصادي، والكفالة، والتطوع.

الاثنين 21 مارس

- وزيرة التضامن تشارك في اجتماع برئاسة السيد رئيس الوزراء بشأن الاستعداد لشهر رمضان وآليات مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

- وتشهد كورال الأطفال أصحاب متلازمة دوان والتوحد الذي نظمته الوزارة مع جمعية "أدفانس" لاختتام معسكر "ماما وأنا" بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون.

- المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يكرم وزيرة التضامن في إطار احتفالات الأم المثالية في حضور قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يطلق دراسة على الجمهور العام عن طبيعة العلاقة بين البرامج الدينية والجمهور ومدى إقباله عليها واستخدامه لها.

الثلاثاء 22 مارس

- وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- "صندوق عطاء" لدعم أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة يعقد مجلس الإدارة ليناقش إنجازاته ويستعرض خطته الاستراتيجية.

- القباج في ختام الملتقى التدريبي لمشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" بالشراكة مع جمعية "صناع الحياة" وبحضور 600 متطوع.

- استكمالا لجهود "إنقاذ الكبار بلا مأوى"، القباج توجه بإنقاذ كبار وأطفال بلا مأوى في القاهرة والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، وأسيوط.

الأربعاء 23 مارس

- وزيرة التضامن تقدم عرضاً بأهم إنجازات أنشطة وبرامج الوزارة المتعلقة بتمكين دعم المرأة دعم الأمهات في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور السيد الرئيس والسيدة حرمه.

- وتشارك في ختام مسابقة مؤسسة شباب القادة للأنشطة الطلابية في مصر YLF Leaders League وزيري الهجرة والتعليم العالي، وتخصص 2 مليون جنيه للمؤسسة لتكافؤ الفرص التعليمية البحثية.

- وتوقع بروتوكول تعاون مع جمعية "خير وبركة" وبيت ماكدونالدز الخير مصر الممول من شركات "منصور" بشأن تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء حضانات ومراكز طفل.

- وتشارك في احتفالية مؤسسة بهية لتكريم الأمهات محاربات السرطان، وتخصص 30 مليون جنيه دعم نقدي للنساء والأمهات للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وللعلاج الهرموني.

الخميس 24 مارس

- تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وزارة التضامن تطلق حملة "بناء كوادر برنامج وعي للتنمية المجتمعية" في كافة المحافظات وفي مراكز "حياة كريمة".

- التضامن الاجتماعي تلتقي بالراهبة سفرينكي رئيسة دير مارجرجس بوادي النطرون بشأن مؤسسة الأطفال فاقدي الرعاية، وتلتقي بالأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها لمناقشة إطلاق مشروع الفلك لرعاية ذوي الإعاقات الذهنية.

- القباج تعلن الكشف عن 3,550 سائق حافلات مدرسية خلال شهر في الفصل الدراسي الثاني، وانخفاض نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 0,6% عام 2022.

- وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس تنظم ندوة عن "الزيادة السكانية وأثرها على تنمية المجتمع في ضوء برنامج "2 كفاية".

https://fb.watch/bZEUFVGxK7/