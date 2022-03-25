الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قومي المرأة ينظم حملات توعية لأهالي قرى «حياة كريمة» بكفر الشيخ

أهالي قري حياة كريمة
أهالي قري حياة كريمة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عدة لقاءات مع أهالي قرى "حياة كريمة"، إذ بدأ اللقاء بأهالي بقرية خليج قبلي مركز مطوبس وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة أماني محمد  شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بكفر الشيخ.

وقد هدفت اللقاءات إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بعدد من الموضوعات الهامه منها  العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية  والتربية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية ورعاية ما قبل الزواج ورعاية وتربية النشأ والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

وأكدت شاكر، أن ذلك جاء في إطار حرص المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ على المشاركة في مبادرة تنمية الاسرة المصرية وقد استهدفت اللقاءات عدد 600 سيدة ورجل، كما تم خلالها حصر لعدد من المشاكل والاحتياجات التي تواجه الأسرة المصرية بتلك القرى للتواصل مع الجهات المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لتلك المشاكل.

 

وتشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، نشاطا ملحوظا في كافة القطاعات الخدمية لإقامة مشروعات حياة كريمة في 18 قرية و187 تابعًا بمركز مطوبس، ويمثل عدد المستفيدين 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة، بعد إدراج المدينة وقراها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجرى البدء في 128 مشروعا من مشروعات مبادرة حياة كريمة البالغ عددها 588 مشروعا، وتم الانتهاء من 12مشروعاً متنوعا بالقرى.

ووجه محافظ كفر الشيخ وحده الجيومكانية بإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التي سيتم إقامتها بقرى مطوبس والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلي بالمستهدف، وإنشاء خريطة تفاعلية، وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، كما وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها.

ختان الآناث المرأة مطوبس الزواج المبكر العنف

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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