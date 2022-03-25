الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنيا.. ضعف المياه بمدينة ملوي 11 ساعة اليوم

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن ضعف ضخ المياه عن مدينة ملوي جنوب المحافظة بسبب توقف محطة مياه المعصرة عن العمل بدءا من مساء اليوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري وحى فجر السبت.

وأكد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، أنه سيتم ضعف ضخ المياه عن مدينة ملوي جنوب المحافظة لتوقف عمل محطة مياه المعصرة للقيام بأعمال تحويل خط الطرد وربطه على الشبكة بدءا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 25 مارس وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم غدا  السبت الموافق 26 من نفس الشهر.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أهالي مدينة ملوي بتوفير احتياجاتهم اللازمة والضرورية  من مياه الشرب طوال فترة إنقطاع المياه وضعفها مؤكدا علي حرص الشركة على سرعة الإنتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأعمال تحسين الخدمة المقدمة والارتقاء بها وتقديم كوب مياه شرب صحي وآمن ويتوافر به كافة المواصفات الصحية  والقياسية العالمية.

وأكد أن الشركة تتلقى أية شكاوى أو مشكلات من المواطنين من خلال الخط الساخن رقم 125 او من خلال خدمة الموبايل رقم 0150509013 أو 01271196196 أو من خلال خدمة الواتس أب علي رقم 01271269587 وستقوم الشركة بدراسة كافة الشكاوى وبحثها وحلها على الفور.

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رئيس مياه المنيا ضعف ضخ المياه عن مدينة ملوي لتوقف عمل محطة مياه المعصرة لتحويل خط الطرد وربطه علي الشبكة المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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