الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض قاتل طفل البدرشين على مستشفى أمراض نفسية وعصبية

النيابة
النيابة

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر بعرض المتهم بقتل طفل في منطقة البدرشين على مستشفى أمراض نفسية وعصبية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى حقيقة معاناته من مرض نفسي من عدمه.

وألقى رجال المباحث القبض على مريض نفسي لاتهامه بقتل طفل في منطقة البدرشين، وأكدت تحريات رجال المباحث أنه مصاب بمرض نفسي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالاعتداء على طفل بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله في الحال في البدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن مريضا نفسيا اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المتهم، وأكدوا أنه يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثة الطفل عقب مناظرتها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

توقيع الكشف الطبي مجني عليه جنوب الجيزة مديرية أمن الجيزة مرض نفسى النيابة العامة اليوم الجمعة مريض نفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

مصدر أمنى ينفى أكاذيب «الإرهابية» بوجود أعمال تخل بالأمن

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تردد قناة الأولى المصرية وأبرز برامجها الترفيهية

أفضل مسلسلات رمضان 2022.. الجمهور يصمم «بوستر» تخيليًا جديدًا لـ«الاختيار 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون

«خطة عمل مشترك».. توقيع مذكرة تفاهم عسكرى بين إسرائيل والمغرب

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»