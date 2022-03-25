عرض قاتل طفل البدرشين على مستشفى أمراض نفسية وعصبية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر بعرض المتهم بقتل طفل في منطقة البدرشين على مستشفى أمراض نفسية وعصبية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى حقيقة معاناته من مرض نفسي من عدمه.

وألقى رجال المباحث القبض على مريض نفسي لاتهامه بقتل طفل في منطقة البدرشين، وأكدت تحريات رجال المباحث أنه مصاب بمرض نفسي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالاعتداء على طفل بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله في الحال في البدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن مريضا نفسيا اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المتهم، وأكدوا أنه يعاني من مرض نفسي، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثة الطفل عقب مناظرتها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.