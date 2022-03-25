رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الصينى لنزع سلاح بيونج يانج النووى

دعا الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية يون سيوك- يول، الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى التعاون الوثيق من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والإدارة المستقرة للوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه «يون» مع الرئيس الصيني بعد يوم واحد من تجربة كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين الكوري الجنوبي والصيني اتفقا على عقد اجتماع بينهما في وقت قريب.