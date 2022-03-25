الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يدعو نظيره الصينى لنزع سلاح بيونج يانج النووى

السلاح النووي
السلاح النووي

 دعا الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية يون سيوك- يول، الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى التعاون الوثيق من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والإدارة المستقرة للوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه «يون» مع الرئيس الصيني بعد يوم واحد من تجربة كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين الكوري الجنوبي والصيني اتفقا على عقد اجتماع بينهما في وقت قريب.

الرئيس المنتخب لكوريا الجنوبية الرئيس الصيني الصين السلاح النووي

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على هامش الأزمة

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