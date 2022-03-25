تضامن بورسعيد: حفل الأمهات المثاليات أكد دعم الدولة للمرأة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية والسياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت الدكتور سوسن حبيش في تصريحات صحفية أن المديرية أعدت برنامجًا يحقق السعادة للأمهات في هذا اليوم، مؤكدة أنهم تم اختيارهم بعناية، وذلك طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن لاختيار الأمهات المثاليات.

وأشار «حبيش» إلى أن الاحتفال أكد على دعم الدولة للمرأة المصرية خاصة المعيلة والأرملة والمطلقة والأولي بالرعاية، مؤكدة على أن تكريمهم جاء عقب تكريم الأم المثالية الأولي على مستوي المحافظة من الرئيس السيسي.

وأكدت وكيل تضامن بورسعيد أن علاقة المديرية بالأمهات لن تنتهي وسيظل الدعم المعنوي وغيره، وذلك لتحقيق العيش الكريم لهولاء الأمهات، بعد سنوات من الكفاح التي استطاعوا من خلالها تربية جيل يفيد المجتمع بالجهد والعرق، في سنوات كانوا خلالها الأب والأم والعائل والمعلم.

وخلال الاحتفالية كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة،

وحصلت على المركز الأول ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، والثاني: عائشة السيد محمد موسى، والثالث فريدة محمد عبد الشكور مندور، والرابع: سوسن محمود محمود مرسال، والخامس: فوزية مختار حسنين، والسادس: هانم حمدان الشوربجي، والسابع: عوضة مسعد الكتبي، وجاءت بالمركز الثامن: فاطمة محمد شعبان.

وأكد المحافظ خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس الخميس، أن عيد الأم يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت ان الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة، وأشار أن المرأة المصرية كانت ولازالت وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع، موجهًا تحية إجلال وتقدير للأم المصرية في يومها.