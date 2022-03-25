الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تسجل 47 ألفًا و470 إصابة جديدة بكورونا

اليابان
اليابان

سجلت السلطات الصحية في اليابان، 47 ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و295 ألفا و648 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنه تم أيضا تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و630 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ 5 ملايين و770 ألفا و808 أشخاص، مشيرة إلى أن هناك 733 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس "كورونا".

السلطات الصحية في اليابان كورونا اليابان كوفيد

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على هامش الأزمة

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