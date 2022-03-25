مايا مرسي: الأم منبع الحنان والمسئولة عن تعزيز شعور الأبناء بالأمان والثقة

قدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التهاني إلى سيدات وأمهات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ، قائلة "الأم هي منبع الحنان والعطاء والحب وهي مسئولة عن تعزيز الشعور بالأمان والثقة والأمل لدى أبنائها وبناتها، فكل عام وكل أم بخير وصحة وسعادة".

بهذه الكلمات استهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها في احتفالية مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمناسبة مرور 7 سنوات على إنشائه وذلك تحت شعار "خطوات نحو 200 ألف بهية"، للإعلان أيضا عن تفاصيل ما حققه من نجاحات منذ تأسيسه ونسب الشفاء المحققة والمستهدف، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،و السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من النواب ونجوم المجتمع من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء بنوك مصرية وعربية.

وتحدثت رئيسة المجلس عن معرفتها ببهية من خلال السفيرة نبيلة مكرم التى دعتها لزيارة المستشفى للتعرف على أسرة بهية ومحاربات بهية، وبالفعل قامت بزيارة المستشفى بهية وأعجبت بالجهد المتميز والرائع من أفراد طاقم مستشفى بهية، مشيدة بوقوفهم بجانب السيدات لكي يعبروا بهن إلى بر الأمان، مضيفة "أن الخير لما حد يزرعه بيتحصد بركة".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن امنياتها بالاحتفال في نفس اليوم من العام المقبل من الانتهاء من إنشاء مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد، متوجهة بالشكر لعائلة بهية الكبيرة والصغيرة على دورهم في دعم سيدات بهية.

وفي نهاية كلمتها، نعت الراحلة أنيسة حسونة والتي كانت من ضمن السيدات اللاوتي يتم علاجهن في بهية.