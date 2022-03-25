روسيا تبدأ 10 تحقيقات بشأن نشر معلومات مضللة

أطلق المحققون الروس أكثر من عشرة تحقيقات في قضايا جنائية في حوادث، يقولون إنها نشرت معلومات مضللة بشأن القوات المسلحة الروسية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

وطبقت روسيا عقوبات بالسجن لما يصل إلى 15 عامًا لنشر بيانات لا تلتزم بالإرشادات الرسمية بشأن الإشارة إلى العمليات العسكرية أو أنها تعتبر مشوهة لسمعة القوات المسلحة.

وعلى سبيل المثال، يجب أن يطلق على الحرب "العملية العسكرية الخاصة" في روسيا.

وفي الشوارع، تلقى الشرطة القبض على المتظاهرين الذين يرفعون لافتات مكتوب عليها "لا للحرب".

وقال رئيس هيئة التحقيقات أليكسندر باستريكين، لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الجمعة، إن العقوبات الصارمة لانتهاك القانون يجب أن "تقلل حجم المعلومات غير الصحيحة، وتأثيرها السلبي على قطاع عريض من الجمهور".

وأضاف باستريكين، أن القانون الجديد هو وسيلة للدفاع عما وصفه بـ"حرب المعلومات الغربية ضد روسيا".