الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تبدأ 10 تحقيقات بشأن نشر معلومات مضللة

المحققون الروس
المحققون الروس

أطلق المحققون الروس أكثر من عشرة تحقيقات في قضايا جنائية في حوادث، يقولون إنها نشرت معلومات مضللة بشأن القوات المسلحة الروسية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

وطبقت روسيا عقوبات بالسجن لما يصل إلى 15 عامًا لنشر بيانات لا تلتزم بالإرشادات الرسمية بشأن الإشارة إلى العمليات العسكرية أو أنها تعتبر مشوهة لسمعة القوات المسلحة.

وعلى سبيل المثال، يجب أن يطلق على الحرب "العملية العسكرية الخاصة" في روسيا.

وفي الشوارع، تلقى الشرطة القبض على المتظاهرين الذين يرفعون لافتات مكتوب عليها "لا للحرب".

وقال رئيس هيئة التحقيقات أليكسندر باستريكين، لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الجمعة، إن العقوبات الصارمة لانتهاك القانون يجب أن "تقلل حجم المعلومات غير الصحيحة، وتأثيرها السلبي على قطاع عريض من الجمهور".

وأضاف باستريكين، أن القانون الجديد هو وسيلة للدفاع عما وصفه بـ"حرب المعلومات الغربية ضد روسيا".

روسيا أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا المحققون الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن موعد اعتدال الأجواء وتكشف مفاجأة عن ارتفاع درجة الحرارة

غلق وتغريم 3 منشآت ورفع 55 حالة إشغال بحي وسط الإسكندرية

تحرير 53 محضرا تموينيا في بورسعيد

«الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس