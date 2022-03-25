الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 33 قضية «تجارة عملة» بـ171 مليون جنيه

قضية «تجارة عملة
قضية «تجارة عملة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى على مستوى الجمهورية، استمراراً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحمايةً لمقدرات المجتمع.

 وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمةتنسيقاً وقطاعات الوزارة المعنية باستهداف القائمين على ممارسة ذلك النشاط بكافة محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط (33) قضية بإجمالى مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو (أكثر من 171 مليون جنيه) نقدياً ومستندياً.

وضمت القضايا إجمالى المبالغ المضبوطة نقداً(قرابة 2 مليون جنيه- عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 7 مليون جنيه).

وإجمالب المبالغ المضبوطة مستندياً (147 مليون جنيه- عملات أجنبية بما يعادل قرابة 15 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارب استمرار الحملات.

 

وزارة الداخلية النقد الأجنبي على مستوى الجمهورية محافظات الجمهورية مباحث الأموال العامة الاموال العامة الاتجار غير المشروع خلال 24 ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن موعد اعتدال الأجواء وتكشف مفاجأة عن ارتفاع درجة الحرارة

غلق وتغريم 3 منشآت ورفع 55 حالة إشغال بحي وسط الإسكندرية

تحرير 53 محضرا تموينيا في بورسعيد

«الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس