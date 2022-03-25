ضبط 33 قضية «تجارة عملة» بـ171 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى على مستوى الجمهورية، استمراراً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحمايةً لمقدرات المجتمع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمةتنسيقاً وقطاعات الوزارة المعنية باستهداف القائمين على ممارسة ذلك النشاط بكافة محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط (33) قضية بإجمالى مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو (أكثر من 171 مليون جنيه) نقدياً ومستندياً.

وضمت القضايا إجمالى المبالغ المضبوطة نقداً(قرابة 2 مليون جنيه- عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 7 مليون جنيه).

وإجمالب المبالغ المضبوطة مستندياً (147 مليون جنيه- عملات أجنبية بما يعادل قرابة 15 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارب استمرار الحملات.