الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 في حادث مروري على «الصحراوي الشرقي»

حادث مروري
حادث مروري

لقي شخص مصرعه وأصيب  7 أخرين، في حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي، صباح اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة والمصابين المستشفى العام في المنيا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة 7 أخرين، تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 أخرين تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى العام وأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق بينما تم إزالة أثار الحادث لتيسير حركة المرور.

سيارات الإسعاف حادث تصادم مصرع واصابة حادث مرورى الأجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمنية يوم الجمعة

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على هامش الأزمة

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مصرع وإصابة 8 في حادث مروري على «الصحراوي الشرقي»

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