الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى ألمانى: تجميد الأصول الروسية انتهاك للاتفاقيات مع روسيا

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قال برلماني ألماني إن بلاده يمكنها أن تدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي بالروبل، لكنها بذلك ستضطر لانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البنك المركزي الروسي.

ووفقا لما ذكره رئيس لجنة البوندستاغ للمناخ والطاقة كلاوس إرنست، في مقابلة مع صحيفة "أر بي كا" الروسية، فإنه "سيتعين على ألمانيا أن تحصل على الروبل من البنك المركزي الروسي وبالتالي تجاوز عقوباتها".

وأضاف أن تجميد الأصول الروسية في الخارج يمكن اعتباره انتهاكا للاتفاقيات مع روسيا.

 

 

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على هامش الأزمة

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