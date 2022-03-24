الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف الطبى على 1680 مواطنًا بالمجان فى دمياط

دمياط
دمياط

انطلقت قافلة طبية بقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد، استمرت حتى اليوم الخميس، وقد تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٨٠ مواطنا وتحويل ١٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ٤٧٨ تحليل معملى وفحص ١٦ حالة بالأشعة و٢١ حالة أخرى بالسونار.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى، مشيرًا إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ووحدتين للأشعة ومعمل وأيضاً وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

دمياط إقليم محافظة دمياط كفر سعد الدكتورة منال عوض صحة دمياط

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