زينينغا: البعثة الأممية تسعى لتمثيل جميع المناطق الليبية في المشاورات

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا، الخميس، أن جهود البعثة الأممية في تسيير المسارات المختلفة يتم بملكية ليبية تتسم بالشمول حيث تمثيل مختلف التوجهات وجميع المناطق الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال زنينغا، اليوم مجموعة يمثلون منطقة فزان جنوبي ليبيا، حيث أعربوا عن مطالبتهم بحق أهالي الجنوب الليبي في التمثيل المناسب في العملية السياسية والأجسام التنفيذية ومؤسسات الدولة الليبية بما فيها المستويات القيادية، وذلك وفق بيان للبعثة الأممية.

وشدد الحضور على ضرورة أن تعامل المناطق التاريخية الثلاث لليبيا على قدم المساواة.

كما استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، اليوم في لقاء منفصل مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري، حيث ناقشوا الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية.

وأعرب الحضور عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أكد زنينغا أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن بناءً على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية-ليبية.