تفاصيل زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب إلى مدينة برج العرب الجديدة

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن قيام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي والنواب أعضاء اللجنة بزيارة إلى مدينة برج العرب الجديدة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستثمري المدينة وذلك بحضوراللواء محمد فاضل الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية والدكتور محمد عبد المالك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحضور الدكتورأحمد جمالي نائب محافظ الإسكندرية.

زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب



ورحب المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز المدينة بالوفد المرافق للمدينة، كما استعرض عن الدور المنوط به الجهاز في دعم الاستثمار الصناعي بالمدينة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأعمال.

زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب

واستعرض الدكتور هاني المنشاوي أحد مستثمري المدينة ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، أهم المشاكل التي تواجه التصنيع في هذا القطاع وطلبات المستثمرين من الأجهزة التنفيذية المعنية بإدارة العملية الاستثمارية وتحدث اللواء الزلاط عن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن قيام الهيئة بتطوير أفرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية؛ تسهيلاً على المستثمرين، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمراجعة الإجراءات الخاصة بالعملية التصنيعية، مؤكداً حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص التصنيع وتصدير المنتجات المصرية.



كما استعرض الدكتور محمد عبد لمالك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن دور الجهاز في دعم الصناعات الصغيرة، مؤكداً أنه يتم تعديل القوانين والإجراءات طبقاً لاحتياجات الفترة الحالية والاهتمام بتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها إلى القطاع الرسمي للاقتصاد، مشيرا إلى أن دور الاتحاد هو إنارة الطريق لكافة المشروعات والعمل الدائم على تذليل العقبات والعمل داخل أطر وقوانين واضحة وسهلة دون المساس بالإجراءات اللازمة للصحة والسلامة وإجراءات الحماية المدنية المناسبة لكافة أنواع الصناعات.

زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب



وفى نفس السياق أوضحت النائبة هالة أبوالسعد وكيلة اللجنة عن أن الاهتمام بالعملية التصنيعية هي المخرج الوحيد لدعم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.



وتحدث محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية عن وجود تعاون دائم ومستمر من كافة أجهزة الدولة لمد يد العون لكافة المستثمرين ولا نبغي غير تحصيل حق الدولة فقط دون الإضرار بمصالح المستثمرين، موضحاً المزايا التي يقدمها القانون 152 لأصحاب الصناعات الصغيرة وأن كافة الجهات الحكومية تعمل بشكل متوازي لدعم الاستثمار والمستثمرين، معرباً عن استعداد المصلحة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوضيح الإجراءات اللازمة من كافة المستثمرين للحصول على هذه المزايا.



وفي ختام الزيارة قامت اللجنة بزيارة أحد المصانع المتخصصة في الصناعات السمكية وفواتح الشهية بالمدينة واستعراض منتجات المصنع والذي يعد أحد القلاع الخاصة بتصدير المنتج المصري للعديد من الدول الأوربية.