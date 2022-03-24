نجاحات تنظر محمد صلاح.. ماذا يقول طالع نجوم المنتخب قبل مواجهة السنغال؟

ساعات قليلة على انطلاق مباراة الذهاب لملحق التصفيات، التي تجمع المنتخب المصري والمنتخب السنغالي لحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للعام الثاني على التوالي.

ويأمل المشجع المصري في أن يكون يوم الغد يوم الفرح والتأهل مبكرًا من خلال إحراز الكثير من الأهداف، فمن المفترض أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف على ملعب استاد القاهرة.

وبعيدًا عن فنيات المباراة والحماس الذي يسيطر على اللاعبين والجهاز الفني، يمكن لتوقعات الأبراج وعلم الفلك أن تخبرنا بحظوظ نجوم الفريق، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها.

محمد صلاح.. أمل المنتخب

يحمل الجماهير المصرية الكثير من الآمال على مولود برج الجوزاء النجم محمد صلاح، حيث يعتبر مفتاح الأهداف في لقاء الغد.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الجوزاء المزيد من النجاحات على الصعيد المهني.

محمد الشناوي.. حارس العرين

من المحتمل أن يحرس عرين المنتخب النجم محمد الشناوي، حيث يعتبر من الأعمدة الأساسية للمنتخب المصري.

ينتمي نجم المنتخب محمد الشناوي لبرج القوس، الذي يعيش حالة من التذبذب على المستوى المهني، الأمر الذي يؤثر على قراراته في الملعب.

محمد أبو جبل.. حائط الصد المنيع

يعد محمد أبو جبل من النجوم الذين تألقوا خلال مباريات المنتخب الأفريقية والتي أقيمت في الكاميرون، حيث لا يقل أهمية عن محمد الشناوي.

ولد حارس نادي الزمالك، محمد أبوجبل في التاسع والعشرون من 1989، حيث ينتمي لمواليد برج الدلو، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الدلو بعض من النجاحات، التي تساهم في فتح أفاق جديدة في الحياة.

أحمد فتوح.. المجتهد

لا يختلف اثنان على موهبة ونجومية اللاعب أحمد فتوح، فمنذ البطولة العربية وهو يتألق بشكل كبير، وزادت النجومية خلال مباريات المنتخب في بطولة أفريقيا.

ينتمي أحمد فتوح لمواليد برج الحمل، والذي يتسم بالهدوء في اتخاذ القرارات، فوفقًا لخبراء الفلك، فالنجاح هو السبيل الوحيد له خلال الأيام القادمة.

تريزيجيه.. رمانة الميزان

يعتبر اللاعب محمود تريزيجيه من الركائز الأساسية للمنتخب المصري، فهو من مواليد برج الميزان الذي يعيش حالة من التفوق على الصعيد المهن.