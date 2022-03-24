الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قفزة كبيرة فى سعر البنزين والمازوت بلبنان وارتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار

البنزين
البنزين

شهد سعر الوقود بجميع أنواعه قفزة كبيرة في لبنان وفقا لجدول تسعير صدر مساء الخميس، فيما واصل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية ارتفاعه بشكل ملحوظ في السوق غير الرسمية، وعلى منصة صيرفة الحكومية التي أصدرت تقريرا بالعمليات التي تمت من خلالها مساء اليوم.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 25000 ليرة لتصل إلى 459000 ليرة، فيما زاد سعر صفيحة بنزين 98 اوكتان بقيمة 26 ألف ليرة لتصل إلى 470000 ليرة، وارتفعت صفيحة المازوت بقيمة 42 ألف ليرة لتصل إلى 522000 ليرة. يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه أغلب المحطات أبوابها اليوم احتجاجا على سياسات التسعير وإجبار أصحاب المحطات على دفع قيمة الوقود بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وسط مساع لحل الأزمة، التي يخشى أصحاب المحطات أن يتحملوا فيها فرق سعر الصرف.

وفي المقابل، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا في السوق غير الرسمية ليتجاوز حاجز الـ 25 ألف ليرة لكل دولار بدلا من متوسط أمس الذي بلغ 23500 ليرة لكل دولار.

وعلى منصة صيرفة الرسمية، حقق سعر الصرف ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم ليسجل 22150 ليرة لبنانية حيث بلغ حجم التداول على المنصة لهذا اليوم واحد وستون مليون دولار أمريكي، وكان متوسط سعر أمس على المنصة 21850 ليرة لكل دولار.

سعر الوقود السوق الليرة اللبنانية الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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