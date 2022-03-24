لافروف يشارك فى مؤتمر وزارى لجيران أفغانستان نهاية مارس

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرجي لافروف سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان المقرر في الصين 31 مارس الجاري.

وقالت زاخاوفا في إحاطة إعلامية اليوم الخميس: "ستستضيف الصين في 31 مارس الحالي الاجتماع الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان، وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف".

كما أكدت أنه "من المقرر على هامش الفعالية، إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان، وكذلك الاجتماع الدوري للترويكا الموسعة حول أفغانستان على مستوى ممثلين خاصين، من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان".