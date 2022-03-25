«حمدي وفاء» ليسا الآخر.. تفاصيل انتهاكات وجرائم «اليوتيوبر»

«حمدي وزوجته وفاء».. نجوم السوشيال ميديا الذين أثارا الجدل بسبب بلاغ ضدهما يتهمهما بالاتجار في عملة الإنترنت الافتراضية «البيتكوين» ولكنهما ليسا الوحيدين الذين وقفا أمام النيابة العامة للتحقيق في بلاغ ضدهما فكان قبلهما «زينب وأحمد» أثارا غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتكابهما أفعال غير مشروعة ضد ابنتهم.. وتحرش الأخير بفتاة.

اتجار اليوتيوبر «حمدي ووفاء» في «البيتكوين»

تباشر النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.



وتبين أنهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت للتعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي هذه المهام، من خلال قناتهما مقابل الحصول على المال.



- ترهيب «أحمد حسن وزينب» ابنتهما

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.



ورصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



-تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بفتاة

وسبق أن تقدمت شابة مصرية ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن، تتهمه فيه بالتحرش بها أثناء تواصلها معه عبر «واتس آب»، مشيرة إلى أنه استغل حلمها في التمثيل عبر إعلان زائف يستدرج به البنات لعقد علاقة معهن.



وأكدت سما أحمد - مقدمة البلاغ - أن أحمد حسن أعلن عن حاجته لموديل لبطولة فيلم قصير، وإنها تواصلت معه عبر الرسائل المباشرة في إنستجرام، وبعدها تواصلا عبر واتس آب، وأرسل لها في بداية المحادثة تسجيلاً صوتياً مدته 4 ثوان، وفقاً لما أكدته الصحيفة المصرية بعد الاستماع للتسجيل والتأمد من صوته.