حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس إيلياس الإهناسي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس إيلياس الإهناسي.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إن إيليا اسم عبري معناه إلهي يهوه. والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي إيلياس أو إلياس.

وكان الشهيد العظيم إيلياس الإهناسي من إهناسيا وهي المدينة المعروفة حالياً باهناسيا المدينة. وهي مركز من مراكز بنى سويف وهي مدينة قديمة ومازالت أثار المدينة القديمة موجودة حتى الآن على مساحة حوالي ألف فدان عبارة عن أكوام من الأتربة وبعض الأطلال ويبدو أن زلزالاً هائلاً أتي عليها عن آخرها. وتسمى الآن إهناسيا أم الكيمان وبجوارها مدينة إهناسيا الجديدة وبالقرب منها بلدة تسمي إهناسيا الخضراء.

نشأ هذا القديس في قرية قرب إهناس وكان يعمل فلاحا في بساتين الأمير كلكيانوس والي إهناسيا الوثني وكان شابا تقيا محبا لله وله خال يدعي أنبا يعقوب متوحد بالصحراء القريبة من إهناسيا . فكان يذهب إليه إيلياس كثيراً يتعلم منه العبادة والنسك وكان خاله يوصيه أن يحفظ نفسه بالطهارة قائلا أن الطهارة تجعلنا نتشبه بالملائكة الروحانيين فنما في الفضيلة وسكنت فيه مخافة الله وكان أمينا في كل ما لسيده في حقله وبيته كيوسف الصديق في بيت فوطيفار .

فأحبه الأمير وكل أسرته وكان يأتي بالفواكه إلى دار الأمير فتعلقت به ابنة الأمير فصارت تلاحقه تريد أن تسقطه معها في الخطية أما هو فعندما شعر بذلك كان يلقي بالفاكهة داخل الباب ويهرب كمن يبتعد من النار وكان يذهب ويشتكي لخاله يعقوب فكان يحذره بشدة من الاستماع أو النظر إليها ولما ظلت الفتاة تطارده بشدة ولبساطته مضى وخصي نفسه لينزع عنها كل أمل ومرض ، وبسبب هذا العمل مرض مرضاً شديداً ولما علمت الفتاة بذلك اغتاظت جداً وشكته لأبيها قائلة أنه مسيحي ويريد الاعتداء عليها فغضب الأمير واستحضر إيلياس وصار يوبخه ولكنه أثبت براءته .

فطلب منه الأمير أن ي للأوثان فيعفو عنه فرفض بشدة فصار الأمير يعذبه بعذابات شديدة والرب يخلصه منها . وأخيرا أمر بقطع رأسه ففرح إيلياس وقال هذه هي الساعة التي كنت أطلبها . وطلب من الجنود أن يمهلوه حتى يصلي وبينما هو يصلي ظهر له ملاك الرب قائلاً الرب قد قبل طلبتك وهوذا يوليوس الأقفهصي بالقرب منك يكتب سيرتك وهو سيكفن جسدك ويوصله إلى خالك فيحفظه إلى اليوم الذي يريد الرب ظهوره فيه وسيظهر الرب من جسدك آيات وعجائب كثيرة بعد ذلك مد عنقه للجنود فقطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة وتمت أقوال الملاك وبنيت له كنيسة في إهناسيا ووضع جسده فيها وظلت هذه الكنيسة قائمة إلى أوائل القرن الثالث عشر ثم اندثرت .