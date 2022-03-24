الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون عن الأزمة الأوكرانية: العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن روسيا أصبحت، الآن، معزولة أكثر من أي وقت سابق، مشيرًا إلى أن بلاده مستمرة في محاولات التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتابع ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم، مضيفًا أنه "80% من القمح الذي تستورده مصر يأتي من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن العالم مقبل على مجاعة إذا لم يتم التحرك اليوم.

أضاف الرئيس الفرنسي، أن " العقوبات على روسيا فعالة ويمكننا فرض المزيد إذا دعت الحاجة، مطالبًا الدول الأوروبية بتنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا".

وقال إن أكبر تحد يواجه دول أوروبا الآن هو التعامل مع اللاجئين من أوكرانيا، موضحًا أن بلاده قررت دعم أوكرانيا دون التورط في الحرب.

ونوه إلى أن أوروبا أمام اختبار صعب "ونحن نستجيب بشكل جيد"، مضيفًا أن "الخط الأحمر بالنسبة لبلاده هو عدم التورط بالقتال الدائر في أوكرانيا".

وأكد ماكرون، أن الدول المعتمدة على صادرات الحبوب الأوكرانية ستواجه صعوبات، مشيرًا إلي استمرار بلاده في تقديم الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي سير المفاوضات مع أوكرانيا.

وأكد بيسكوف، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن أسفهم إزاء مماطلة كييف فى عملية التفاوض وعرقلة عملية إجلاء المدنيين.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، أطلع الرئيس بوتين على سير العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، والإجراءات المتخذة لتقديم المساعدات الإنسانية وضمان الأمن وإعادة بناء البنية التحتية على الأراضى المحررة.

أضاف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي بحثوا الوضع الاقتصادى في روسيا والإجراءات المضادة للعقوبات الغربية.

كان الكرملين قد أكد، فى وقت سابق، أن موقف عدد من الدول في الناتو والاتحاد الأوروبى بناء ومستقل تجاه موسكو رغم أن الغالبية مازالت تخضع للضغط الغربى المضاد لروسيا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا أوكرانيا القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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