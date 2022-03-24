الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مطالبات في ألمانيا بسرعة حل مشكلة استبدال العملة الأوكرانية

العملة الأوكرانية
العملة الأوكرانية

طالب ساسة من العديد من الأحزاب في ألمانيا بالتوصل إلى حل سريع للتعامل بالعملة الأوكرانية الموجودة مع اللاجئين الأوكرانيين.
 وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قالت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويزه امتسبرج، إن الكثير من اللاجئين يواجهون صعوبات في استبدال العملة الوطنية (هريفنا) في ألمانيا، وأضافت": يجب أن نتأكد من إمكانية تحويل هذه العملة". 

وأشارت امتسبرج إلى أن التحويل لا يزال ممكنا بالنسبة للمبالغ الصغيرة في الوقت الراهن، لكنه صعب في حال المبالغ الكبيرة بسبب انخفاض قيمة العملة الأوكرانية.
 ورأت امتسبرج أن " المشكلة يجب حلها على الصعيد الأوروبي، لأنها ليست موجودة لدينا وحدنا ، حيث أن بولندا على سبيل المثال لديها هذه المشكلة بشكل أكبر بكثير"، ولفتت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أن هناك محادثات حول هذا الموضوع جرت بالفعل.
 وفي تصريحات للشبكة، أكدت متحدثة باسم البنك المركزي الألماني إجراء محادثات بين حكومات أوروبية حول هذا الموضوع.
 من جانبه، قال رئيس حكومة تورينجن، بودو راميلوف، للشبكة إن " العملة الأوكرانية عمليا معدومة القيمة لدينا لأن المصارف الألمانية لا تقبلها"، وطالب بمنح كل لاجئ قادم من أوكرانيا ومعه أموال بالعملة الأوكرانية ما لا يقل عن 200 أو 500 يورو مقابل هذه الأموال.

اللاجئين الأوكرانيين العملة الأوكرانية مفوضة الحكومة الألمانية بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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