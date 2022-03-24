«السياحة»: تدريب 70 عاملا بالتعاون مع برنامج «TVET Egypt»

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt برنامجين تدريبيين عن "الاتيكيت، وإدارة التغيير" لعدد ٧٠ من العاملين بالهيئات التابعة لها، ما يأتي استكمالا لسلسلة التدريبات التي تنفذها الوزارة لتعزيز مهارات العاملين بها.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أنه تم تقديم برنامج "الاتيكيت" لعدد من العاملين بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وبإدارة العلاقات العامة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، والتي تضمنت ورشة عمل عن الاتيكيت في العمل، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما تم تقديم برنامج "إدارة التغيير" لعدد من المديرين بالمواقع الأثرية والمتاحف بمختلف القطاعات بالمجلس الأعلى للآثار، والذي تضمن التدريب على عدة نقاط منها مفهوم التغيير وأهميته وأنواعه ومجالاته وأسبابه بالإضافة إلى ورشة عمل عن إدارة التغيير.

ونفذ التدريب خبراء في تلك المجالات، وفي نهاية التدريب تم تسليم الشهادات للمتدربين.