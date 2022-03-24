الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة»: تدريب 70 عاملا بالتعاون مع برنامج «TVET Egypt»

الحاصلين على برنامج
الحاصلين على برنامج التدريب

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt  برنامجين تدريبيين عن "الاتيكيت، وإدارة التغيير" لعدد ٧٠ من العاملين بالهيئات التابعة لها، ما يأتي استكمالا لسلسلة التدريبات التي تنفذها الوزارة لتعزيز مهارات العاملين بها.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أنه تم تقديم برنامج "الاتيكيت" لعدد من العاملين بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وبإدارة العلاقات العامة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، والتي تضمنت ورشة عمل عن الاتيكيت في العمل، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما تم تقديم برنامج "إدارة التغيير" لعدد من المديرين بالمواقع الأثرية والمتاحف بمختلف القطاعات بالمجلس الأعلى للآثار، والذي تضمن التدريب على عدة نقاط منها مفهوم التغيير وأهميته وأنواعه ومجالاته وأسبابه بالإضافة إلى ورشة عمل عن إدارة التغيير.

ونفذ التدريب خبراء في تلك المجالات، وفي نهاية التدريب تم تسليم الشهادات للمتدربين.

 

وزارة السياحة والآثار برامج تدريبية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني الاتيكيت سها بهجت مستشار وزير السياحة والاثار هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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