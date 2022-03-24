نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان (صور)

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان بحي طره، لمتابعة مستجدات الأعمال بالمشروع القوميـ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

واستكملت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة خطة تطوير ورفع كفاءة منطقة شق الثعبان، أشهر مناطق صناعة الرخام العالمية بالتزامن مع تقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش بهدف زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب المحافظ بالتدخل السريع لجميع الاجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات والقمامة بالتنسيق مع هيئة فرع النظافة وتجميل القاهرة مع ضرورة تكثيف أعمال التطوير للانتهاء من أعمال التطوير القائمة وفقا للجدول الزمنى وتذليل العقبات للانتهاء منها في الوقت المحدد وبكفاءة عالية بما يليق بهذه المنطقة الصناعية والتي تعتبر احدى قلاع صناعة الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

وأضافت “عبد المنعم” بأن الحملات مستمرة لاحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل و الالات و المعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة ورفع الاشغالات نظرا للاهتمام الكبير بتطوير هذه المنطقة.



كما شدد على ضرورة وجود أفراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات المتكررة بنطاق الحي وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات بمدخل شق الثعبان و مخالفات المعارض بالتنسيق مع شرطة المرافق من خلال الحملات المستمرة على الطرق الرئيسية و الشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط .

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها





رافق المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال جولتها العميد ماجد فوزي رئيس الجهاز التنفيذي لشق الثعبان والمهندسة جيهان جادو القائم باعمال رئيس حى طره و المهندس محمد صبري مشرف مشروعات الطرق بالمنطقة الجنوبية و الاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين و مديرى المتابعة الميدانية والاشغالات وفرع الهيئة ومشرفى المربعات بالمنطقة الجنوبية وحي طره .

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها





وتشمل خطة تطوير المنطقة الصناعية، تطوير المدخل الرئيسي للمدينة وتحسين البنية التحتية واستكمال إدخال المرافق وشبكات المياه والصرف الصحي واستكمال أعمال رصف الكيلو الاول بمدخل المنطقة حتى منطقة المفارق، وانشاء شبكة طرق داخلية وخارجية لسهولة الوصول للمنطقة من خلال الطريق الدائرى و الاوتوستراد بالاضافة الى تركيب اللاندسكيب من جهة المدخل بطريق الاوتوستراد لتنفيذ شكل جمالي يتناسب مع اعمال التطوير التي تتم .

بالاضافة الى تكثيف ومتابعة اعمال رفع المخلفات الصلبة والسحالة اولا بأول ورفع كفاءة وتجريد الطرق . و التنسيق المستمر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتغيير مسار الكابلات بمنطقة الشيماء وبدر الليثي وشق الثعبان .