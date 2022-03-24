الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشهد توزيع بطاريات دواجن على المرأة المعيلة بواحة سيوة (صور)

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء نائباً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، توزيع  بطاريات الدجاج والكتاكيت المحلية على المرأة المعيلة بواحة سيوة، والتى لها القدرة على التكيف مع الظروف المناخية بالواحة. 

جاء ذلك بمقر محطة بحوث سيوة بمنطقة تجزرتي بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية ومشايخ وعواقل وشباب القبائل بواحة سيوة.

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 اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 

ويأتى المشروع من خلال مركز بحوث الصحراء  والمنفذ من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والممول من مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد من المكون المحلي مساهمة،مع  الاهتمام بالمرأة المعيلة التى تأتى قي  مقدمة أولويات اهتمام القيادة السياسية خاصة في مجال المشروعات الصغيرة التي تدر الدخل وتحسين الحياة المعيشية لهن من خلال الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء.

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 اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 

يهدف المشروع إلى تحسين أوضاع المرأة المعيلة في المناطق المستهدفة من مركز بحوث الصحراء خاصة  بقري واحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي أدرجتها المحافظة ضمن خطة النهوض بالمجتمعات المحلية بالأراضي الصحراوية، كأحد أهداف الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية، وذلك من خلال تشجيع و دعم المرأة المعيلة بالقرى والنجوع داخل المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا ً، لتوفير حياة كريمة لهن، من خلال المشروعات الصغيرة المدرة للدخل والتي تساعد على تحسين الحياة المعيشية من خلال مساهمة الحكومة المصرية بمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية “برايد”.

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 اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 


وأعربت السيدات المنتفعات بالبطاريات بعد استلامهن الدواجن والأعلاف، عن شكرهن  وسعادتهن بهذه المشروعات الصغيرة التى تساعدهن على تحسين الحياة المعيشية والحياة الكريمة لأسرهن مع تقديم الشكر للجهات المانحة للبطاريات.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
IMG-20220324-WA0101
IMG-20220324-WA0101
محافظ مطروح وزارة الزراعة مطروح واحة سيوة المشروعات الصغيرة

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