ممدوح الدماطي: كشف أثري جديد خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون

خلال المؤتمر الدولي للسياحة..

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق وعميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، إن النتائج الأولية لعملية البحث الراداري لجدار مقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي بالأقصر، أكدت وجود كشف أثري خلف الجدارين الشمالي والغربي للمقبرة بنسبة 90%.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي للسياحة والضيافة والتراث الذي نظمته كلية السياحة والفنادق بالفيوم، اليوم الخميس، برئاسة محمود هويدي، الدكتور المتفرغ بكلية السياحة والفنادق.

وتابع “الدماطي” أنه بدأ تطبيق نظرية العالم البريطاني نيكولاس ريفز اعتبارا من أول أكتوبر الماضي، وأضاف أنه تم عمل تصوير ومسح حراري للجدران ثم بدأت عملية المسح الراداري والتي أكدت وجود كشف أثري خلف الجدران.

وأوضح أن كل خطوة من الخطوات السابقة كانت محسوبة بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى، مضيفا أنه تم اختبار جهاز المسح الراداري قبل العمل داخل المقبرة بإجراء عملية مسح راداري لمقبرة أولاد رمسيس رقم 5 وهي خاوية لا يوجد بها زيارات والتي يوجد خلف جدارها رديم كامل وهو ما ظهر في نتائج البحث.

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، المؤتمر الدولى الثالث عشر للسياحة والضيافة والتراث، الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، بالشراكة مع كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات، خلال الفترة من 24 – 26 من شهر مارس الجارى، بمركز التدريب الإقليمى التابع لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون، برعاية وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الفيوم، وجامعتي الفيوم والسادات.

حضر الفعاليات كلًا من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاطف الشياب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة نهاد يحيى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات، والدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من عمداء كليات ومعاهد السياحة والآثار بمختلف الجامعات المصرية، وعمداء كليات جامعة الفيوم، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.