غلق مركز للعلاج الطبيعي يدار بدون ترخيص فى بنى سويف

أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، اليوم الخميس، على حملة بمنطقة محي الدين بمدينة بني سويف، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود مساعد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، ومسؤولي الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية.

وأسفرت الحملة عن 6 محاضر لشوادر بيع الخضروات والفاكهة بجوار موقف محي الدين، لعدم الإعلان عن أسعار الفاكهة والخضار المعروضة في الشوادر.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.

وتوجهت الحملة "بناء على معلومات وردت "بخصوص قيام أحد الأشخاص بالكشف على المرضى وعلاجهم بالعلاج الطبيعي، من خلال أحد المراكز بناحية العلالمة شرق النيل، وبالتفتيش والفحص تبين قيام صاحب المكان بمزاولة نشاط طبي والكشف على المرضى "بدون ترخيص" وأن صاحب المنشاة غير مؤهل أو متخصص لمزاولة مهنة الطب والعلاج، وفي وجود مرضى يتم الكشف عليهم وعمل جلسات علاج طبيعي ومساج وصرف أدوية وكريمات، وتم التحفظ على أدوية خاصة بالعلاج الطبيعي.

وبناء عليه تم تحرير محضر غلق لمخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة المرضى متلقي الخدمة العلاجية بالمركز علاوة على مخالفته بإصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وقيامه "بانتحال صفة طبيب"، بالمخالفة للقانون.