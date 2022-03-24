قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير إجازات شهر رمضان 2022، حيث أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ فلكيًا يوم 2 من شهر أبريل للعام 2022، ذلك الشهر الذي يستغله المسلمون في العبادة والزيارات العائلية، ما يجعلهم منتظرين جميع أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية خلاله، حيث إنه يفوز المصريون بالعديد من الإجازات خلال شهر رمضان.

إجازات شهر رمضان 2022

إجازة شم النسيم :

الإثنين 25 أبريل 2022، والذي يوافق 24 رمضان.

إجازة عيد تحرير سيناء

الإثنين 25 أبريل 2022، والذي يوافق 24 من شهر رمضان.

إجازة عيد العمال

الأحد 1 مايو 2022، والذي يوافق 30 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك

من الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو.

إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية شهر رمضان ولكن يمكن اعتبارها متداخلة مع إجازات شهر رمضان 2022، إضافة إلى الأجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بمختلف الجهات الحكومية والرسمية.

فضل صيام شهر رمضان:

يسعى الجميع لإستغلال شهر رمضان للتقرب من الله وجمع حسنات من شهر الصيام وصلاة القيام وتلاوة القرآن، وذلك كونه شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، حيث إنه تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات ما يجعل الكثير مهتما بالتعبد والدعاء كونه شهرا تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات.

شهر رمضان من الشهور التي يستغلها أيضًا الجميع لتوطيد العلاقات الأسرية بلم الشمل عند تناول وجبة الإفطار معًا، وكذلك كثرة الزيارات والعزومات، فيستقبل المسلمون شهر الخير بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه.

فوائد الصيام بشهر رمضان دينيا وجسديًا:

وأشار الله سبحانه وتعالى إلى فوائد الصيام في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، البقرة:18، كما أن للصيام فوائد صحية عديدة يمكن استغلالها خلال الشهر الكريم، منها تعزيز الصحة النفسية وتحسين المزاج، وتنظيم الكوليسترول بالدم.