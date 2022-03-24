الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

إجازات شهر رمضان
إجازات شهر رمضان

نستعرض لكم فى هذا التقرير إجازات شهر رمضان 2022، حيث أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ فلكيًا يوم 2 من شهر أبريل للعام 2022، ذلك الشهر الذي يستغله المسلمون في العبادة والزيارات العائلية، ما يجعلهم منتظرين جميع أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية خلاله، حيث إنه يفوز المصريون بالعديد من الإجازات خلال شهر رمضان.

 إجازات شهر رمضان 2022

إجازة شم النسيم : 

الإثنين 25 أبريل 2022، والذي يوافق 24 رمضان.

إجازة عيد تحرير سيناء

الإثنين 25 أبريل 2022، والذي يوافق 24 من شهر رمضان.

إجازة عيد العمال 

الأحد 1 مايو 2022، والذي يوافق 30 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك

من الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو.

إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية شهر رمضان ولكن يمكن اعتبارها متداخلة مع إجازات شهر رمضان 2022، إضافة إلى الأجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بمختلف الجهات الحكومية والرسمية.

فضل صيام شهر رمضان:

يسعى الجميع لإستغلال شهر رمضان للتقرب من الله وجمع حسنات من شهر الصيام وصلاة القيام وتلاوة القرآن، وذلك كونه شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، حيث إنه تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات ما يجعل الكثير مهتما بالتعبد والدعاء كونه شهرا تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات.

أجازات أبريل 2022.. ومواعيد العطلات الرسمية المتبقية

شهر رمضان من الشهور التي يستغلها أيضًا الجميع لتوطيد العلاقات الأسرية بلم الشمل عند تناول وجبة الإفطار معًا، وكذلك كثرة الزيارات والعزومات، فيستقبل المسلمون شهر الخير بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه.

فوائد الصيام بشهر رمضان دينيا وجسديًا:

وأشار الله سبحانه وتعالى إلى فوائد الصيام في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، البقرة:18، كما أن للصيام فوائد صحية عديدة يمكن استغلالها خلال الشهر الكريم، منها تعزيز الصحة النفسية وتحسين المزاج، وتنظيم الكوليسترول بالدم.

إجازات شهر رمضان شهر رمضان إجازة عيد العمال اجازة شم النسيم شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

أسعار محصول الأرز الشعير اليوم الخميس 2022 في الأسواق

غلق مركز للعلاج الطبيعي يدار بدون ترخيص فى بنى سويف

مصر تشارك دول العالم في ساعة الأرض لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية