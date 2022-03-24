أجازات أبريل 2022.. ومواعيد العطلات الرسمية المتبقية، من الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة الرئيسية للبحث عبر جوجل، وذلك قبيل أيام من بدء شهر رمضان المبارك.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد إجازة شهر إبريل المقبل وجدول العطلات الرسمية المتبقية في العام الحالي 2022 والعطلات الأسبوعية في شهر إبريل.

أجازات أبريل 2022

يحتوى شهر أبريل المقبل على أجازة رسمية واحدة فقط يوم 25 إبريل ويصادف الاحتفال بمناسبتين هما شم النسيم الذي يعد عيد فرعوني للاحتفال بيوم الحصاد عند قدماء المصريين حيث يخرجون فيه إلى المتنزهات والحدائق العاملة وأكل الأسماك المملحة والخضروات.

والمناسبة الثانية هي تحرير سيناء الذي خرج فيه أخر جندي إسرائيلي من سيناء وفقا لمعاهد كامب ديفيد 1982 وتعد من الإجازات الرسمية للدولة التي تعطل فيها كافة المصالح الحكومية ويحصل فيها الموظفين على إجازات مدفوعة الأجر ويمكن إرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 27 إبريل وذلك وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء لعدم تعطيل مصالح المواطنين داخل الهيئات الحكومية.

أجندة العطلات الرسمية المتبقية 2022

هناك عطلات رسمية يمنح فيها الدولة إجازات رسمية في العديد من المصالح الحكومية في مناسبات دينية وقومية ووطنية وهي كما يلي :-

الاثنين 25 أبريل (شم النسيم، تحرير سيناء).

الأحد 1 مايو عيد العمال.

الاثنين - الخميس (2-5) مايو عيد الفطر المبارك.

الخميس 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 9 يوليو وقفة عرفات.

الجمعة - الاثنين ( 10-13 ) يوليو عيد الأضحى المبارك.

السبت 23 يوليو ذكرى ثورة يوليو.

السبت 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

الخميس 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

السبت 8 أكتوبر المولد النبوي الشريف.

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العطلات الأسبوعية في شهر إبريل

إجازات إبريل 2022.. ومواعيد العطلات الرسمية المتبقية من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المصريين خاصة مع شهر رمضان المبارك 1443 وهي كما يلي:-