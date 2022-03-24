الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي الشرقية يتوافدون على معرض «أهلًا رمضان» للسلع المخفضة

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان

تشهد معارض (أهلًا رمضان) المُقامة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان، ومستلزمات عيد الفطر والمعروضة بأسعار مخفضة عن أسعار السوق الخارجية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة معارض (أهلًا رمضان) بالمحافظة هو تقديم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودي الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصديًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضه للبيع أمام المواطنين والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

محافظة رمضان قانون شهر رمضان السوق أسعار

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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