الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان 2022

موعد المجلات فى رمضان
موعد المجلات فى رمضان

من المعروف أن شهر رمضان بجانب العبادة والصيام المرتبطة بالشهر الكريم إلا أنه مرتبط بالسهر وليالى رمضان المسائية مع الأهل والأصدقاء ولهذا يتساءل المواطنين عن موعد فتح وغلق المحال التجارية والأنشطة التجارية المختلفة من كافيهات ومطاعم خلال شهر رمضان 2022.

موعد فتح وغلق المحال في شهر رمضان 2022

يتزامن بداية شهر رمضان الكريم يوم 2 من شهر أبريل المقبل أى تطبق عليه مواعيد العمل بالتوقيت الشتوى ولم يخرج عن وزارة التنمية المحلية حتى الآن أي تصريحات بشأن تبكير موعد التوقيت الصيفى، حيث يبدأ التوقيت الشتوى من سبتمبر حتى آخر جمعة من أبريل التى يبدأ معها التوقيت الصيفى ويتوقع أن يتم العمل بالتوقيت الصيفى خلال شهر رمضان  لتلبية احتياجات المواطنيين خلال الشهر الكريم.

مواعيد الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان 2022

من المقرر أن تغلق المحال التجارية من مولات والمحال التجارية المتنوعة بالإضافة إلى المطاعم والمقاهى فى تمام الساعة الحادية عشر وان يتم مدها موعد الإغلاق ساعة حتى الساعة الثانية عشر ايام الخميس والجمعة، والاجازات والاعياد الرسمية، بالإضافة إلى استمرار خدمة الدليفرى بالمطاعم والسوبر ماركت، والأفران والصيدليات تقدم خدماتها للمواطنيين طوال الـ24 ساعة.

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المطاعم السياحية تطالب بمد العمل خلال شهر رمضان 

طالبت المطاعم السياحية بأن يتمد موعد الغلق لديها إلى الساعة الرابعة فجرا بدلا من الغلق فى منتصف الليل حتى تتمكن من تقديم وجبات السحور لروادها خلال شهر رمضان وخاصة أن المصريين معتادين تناول السحور قبل اذان الفجر بفترة قصيرة، وخاصة أنها ورديات كاملة من العاملين لتقديم وجبات السحور حيث ان المطعم بدل من تقديمه 3 وجبات يوميا يتم اقتصارها على تقديم وجبتين خلال شهر رمضان وهما الإفطار والسحور ولهذا خرجت مطالب من غرفة المنشآت السياحية الخاصة بالمطاعم السياحية لتطالب بمد موعد الاغلاق حتى الرابعة فجرا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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